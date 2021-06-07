YÖK BAŞKANI SARAÇ ARAŞTIRMA ODAKLI İHTİSASLAŞMA PROGRAMI SEKTÖR EŞLEŞMESİ TOPLANTISI'NDA KONUŞTU - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektörlerin ve alt alanların, bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildiğini söyledi. Saraç, Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkezi, bölüm, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ev sahipliğinde, YÖK Başkanlığı koordinasyonunda İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısına katıldı. YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamındaki 11 araştırma, 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve YÖK yetkilileri katıldı. Toplantıda 11. Kalkınma Planı'nda yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar açıklandı. Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler arasında sayılan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle pandemi döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan YÖK Başkanı Saraç, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların, bir veya birden fazla üniversitelerin yetkinlikleri ve görüşleri de alınarak YÖK tarafından eşleştirildiğini söyledi. Yapılan bu eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletileceğini belirten Saraç, böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli ve yetkinlik esaslı harcanmasının da kolaylaşacağını söyledi. Saraç, Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkez, bölüm, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir dedi.

EŞLEŞTİRİLMEYEN VE AÇIKTA KALAN HİÇBİR ALAN BULUNMAMAKTADIR

YÖK Başkanı Saraç yaptığı konuşmada, Araştırma üniversiteleri, yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir. ve bu sektörler kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları ve gıda arzı güvenliği sektörleri. Elbette bunların da alt alanları var ve bunlar da tarafımızca belirlendi. Daha sonraki aşamalarda bu sektörlerle eşleştirilecek üniversitelerin, alan sektör bazında belirlenmesi gerekiyor. Bunun için yeni YÖK'ün ana projelerinden olan 'İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması' projesi neticesinde Türk Yüksek Öğretim Sistemi'nde yer alan araştırma üniversiteleri üzerinde bir çalışma yapılması ve üniversitelerimizin yetkinlikleri, kapasitelerinin ortaya konulması icap ediyordu. Bu konuda da TÜBİTAK tarafından hazırlanan uzun ve dikkatli çalışmalar neticesinde hazırlanan, araştırma üniversitelerinin alan bazlı yetkinlik bazlı analiz sonuçları dikkate alındı. Elbette alan eşleştirmeleri yapılırken üniversitelerimizin fikir ve tercihlerinin de alınması önemliydi. Bu minvalde onların tercihleri de alındı. Netice olarak, izlenen bu bilimsel yöntem sonucu kalkınma planında yer alan tüm sektörler ve alt alanlar bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildi. Eşleştirilmeyen ve açıkta kalan hiçbir alan bulunmamaktadır ifadelerini kullandı.

PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 16 ÜNİVERSİTE YER ALIYOR

Yeni YÖK'ün Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Üniversiteleri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ise Aday Araştırma Üniversiteleri olarak belirlenmişti.