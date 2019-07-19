Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, Bilkent Üniversitesini kutladı
Son Dakika Güncel Haber

YÖK Başkanı Saraç, Bilkent Üniversitesini kutladı

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hollanda'nın Leiden Üniversitesince yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi olan Bilkent Üniversitesini kutladı.

YÖK Başkanı Saraç, Bilkent Üniversitesini kutladı, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hollanda'nın Leiden Üniversitesince yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi olan Bilkent Üniversitesini kutladı.
YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada bin üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesi'nce yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi olan Bilkent Üniversitesini tebrik etti.
Saraç, paylaşımında, "Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yapılan sıralamanın 'halka açık makale oranı" kategorisinde Bilkent Üniversitesi, dünya birincisi olarak ülkemizi gururlandırmıştır. Bilkent Üniversitemizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı İran'dan ABD'ye videolu İHA cevabı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, Bilkent Üniversitesini kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]