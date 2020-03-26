YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: 'Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık... - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık...

6 saat önce

YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

YÖK Başkanı Saraç:

YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:12 Kaynak: AA

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