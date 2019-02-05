Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, Cibutili Bakan Ahmed ile Görüştü

YÖK Başkanı Saraç, Cibutili Bakan Ahmed ile Görüştü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile görüştü.

YÖK Başkanı Saraç, Cibutili Bakan Ahmed ile Görüştü, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile görüştü.

Saraç'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Bakan Ahmed, Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK'teki görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören Cibutili öğrencilerin eğitimleri ve Cibuti'de desteklenecek alanlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Yekta Saraç, Cibuti, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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