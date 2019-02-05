YÖK Başkanı Saraç, Cibutili Bakan Ahmed ile Görüştü
1 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile görüştü.
Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, Cibuti
Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed
ile görüştü.
Saraç'ın, Twitter
hesabından yaptığı paylaşıma göre Bakan Ahmed, Saraç'ı ziyaret etti.
YÖK'teki görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler, Türkiye
'deki üniversitelerde eğitim gören Cibutili öğrencilerin eğitimleri ve Cibuti'de desteklenecek alanlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:18 Kaynak: AA
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