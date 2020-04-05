YÖK Başkanı Saraç: Eğitimin telafisi için seçenekler sunmaya gayret ediyoruz - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Ülkemizdeki bu salgın sürecinde esnek davranarak eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında üniversitelerin kapasiteleri ve yetkinlikleri ile orantılı olarak derslerin uzaktan eğitimle yapılabilmesine imkan tanıdıklarını belirtti. Uzaktan verilemeyen derslerin ise yaz döneminde telafi eğitimi ile verilebilmesi yönünde üniversitelere hareket serbestisi imkanı tanıdıklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinizde istifade edebilmeniz için de farklı üniversitelerin dijital ders materyallerinden oluşan ders havuzu niteliğindeki 'YÖK Dersleri Platformu'nu sizlerin açık erişimine sunduk. Önümüzdeki günlerde platformu daha da çeşitlendirip zenginleştireceğiz. Bunun dışında bazı öğrencilerimizden gelen bu bahar döneminde azami süreye sayılmayacak şekilde kayıt dondurma imkanı verilmesi yönündeki talepleri de değerlendirerek bu hakkı da talep eden öğrencilerimize verdik. Bilmenizi isteriz ki, ülkemizdeki bu salgın sürecinde esnek davranarak eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz."

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