Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrencilerle buluşacak
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrencilerle buluşacak - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrencilerle buluşacak

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelecek.

YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrencilerle buluşacak, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Saraç başkanlığında, farklı üniversitelerden engelli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmaya YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu'nun üyeleri de katılacak.

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime erişimlerini kolaylaştırmak için yürütülen çalışmaların ve yükseköğretim sistemindeki mevcut engelli bireylerin durumlarının görüşüleceği toplantıda, yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistem oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler ve alınan kararlar hakkında da bilgiler paylaşılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenecek etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerden engelli öğrenciler söz alarak, YÖK Başkanı Saraç ve ilgili YÖK yetkililerine eğitim koşullarıyla ilgili görüş ve önerilerini aktaracak.

Dünya Engelliler Günü, Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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