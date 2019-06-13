Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, Guetamala ve Kosta Rika büyükelçileri ile görüştü
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YÖK Başkanı Saraç, Guetamala ve Kosta Rika büyükelçileri ile görüştü

8 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lars Pira ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.

YÖK Başkanı Saraç, Guetamala ve Kosta Rika büyükelçileri ile görüştü, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lars Pira ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç, büyükelçiler Pira ve Fallas ile görüşmesinde her iki ülke ile yükseköğretim alanındaki ilişkileri görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Ankara, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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