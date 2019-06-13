YÖK Başkanı Saraç, Guetamala ve Kosta Rika büyükelçileri ile görüştü
8 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lars Pira ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.
Yükseköğretim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:44 Kaynak: AA
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, Guatemala'nın Ankara
Büyükelçisi Dr. Lars Pira ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç, büyükelçiler Pira ve Fallas ile görüşmesinde her iki ülke ile yükseköğretim alanındaki ilişkileri görüştü.
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