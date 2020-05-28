YÖK Başkanı Saraç, güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ve konservatuvar müdürleri ile video konferansla görüşme gerçekleştirdi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yükseköğretimdeki ilgili paydaşlarla video konferans yöntemiyle toplantılar yaparak, kurumlarındaki mevcut durumlar hakkında istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman'ın moderatörlüğünde güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ve konservatuvar müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Saraç, "Bu kurumlarımızdaki özellikle uzaktan öğretim faaliyetlerini ele alarak, salgın sürecindeki meseleleri müzakere ettiğimiz verimli bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

Trakya Üniversiteler Birliği Toplantısı'na da video konferansla katılarak, Bandırma Onyedi Eylül, Çanakkale 18 Mart, Kırklareli, Namık Kemal ve Trakya üniversiteleri rektörleri ile bir araya geldiklerini kaydeden Yekta Saraç, salgın sürecinde özellikle bölgesel bazda üniversitelerdeki mevcut durum ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını, faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.