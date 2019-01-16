Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç İlk 100'e Giren Üniversiteleri Kutladı

YÖK Başkanı Saraç İlk 100'e Giren Üniversiteleri Kutladı

23 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "The Times Higher Education (THE)" tarafından açıklanan "Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması 2019"da Türkiye'den ilk 100'e giren üniversiteleri tebrik etti.

YÖK Başkanı Saraç İlk 100'e Giren Üniversiteleri Kutladı, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "The Times Higher Education (THE)" tarafından açıklanan "Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması 2019"da Türkiye'den ilk 100'e giren üniversiteleri tebrik etti.

Saraç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, THE'nin "Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması 2019"u açıkladığını belirtti.

Paylaşımında "Sıralamada ilk 100'de yer alan Sabancı, Koç, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ ve Hacettepe üniversitelerimizi tebrik ederiz." ifadesine yer veren Saraç, sıralamada geçen seneye göre daha üste yükselen üniversiteleri de kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:01 Kaynak: AA

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