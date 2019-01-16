YÖK Başkanı Saraç İlk 100'e Giren Üniversiteleri Kutladı
23 dakika önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "The Times Higher Education (THE)" tarafından açıklanan "Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması 2019"da Türkiye'den ilk 100'e giren üniversiteleri tebrik etti.
Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, "The Times
Higher Education (THE)" tarafından açıklanan "Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması 2019"da Türkiye
'den ilk 100'e giren üniversiteleri tebrik etti.
Saraç, Twitter
üzerinden yaptığı paylaşımda, THE'nin "Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması 2019"u açıkladığını belirtti.
Paylaşımında "Sıralamada ilk 100'de yer alan Sabancı, Koç, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ ve Hacettepe üniversitelerimizi tebrik ederiz." ifadesine yer veren Saraç, sıralamada geçen seneye göre daha üste yükselen üniversiteleri de kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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