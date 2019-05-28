Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, Japonya Büyükelçisi ile görüştü
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YÖK Başkanı Saraç, Japonya Büyükelçisi ile görüştü

2 saat önce

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK Başkanı Saraç, Japonya Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gereken hususlar üzerinde duruldu. Görüşmede ayrıca ülkemizde 2017 yılında kurulmuş olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilişkin konular da etraflıca ele alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:01 Kaynak: İHA
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