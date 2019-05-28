YÖK Başkanı Saraç, Japonya Büyükelçisi ile görüştü
2 saat önce
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:01 Kaynak: İHA
'nın Ankara
Büyükelçisi Akio Miyajima, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
'ı ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye
ile Japonya arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gereken hususlar üzerinde duruldu. Görüşmede ayrıca ülkemizde 2017 yılında kurulmuş olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilişkin konular da etraflıca ele alındı. - ANKARA
Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
Son Dakika! Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı