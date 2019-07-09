Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü
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YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu, Kıbrıs, Güncel
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini bildirdi.
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke'nin de katıldığı heyetle KKTC'deki üniversiteler ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin durumlarının ele alındığı faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Saraç, "YÖK olarak, ülkemiz yükseköğretimine verdiğimiz önem kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer veriyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:15 Kaynak: AA
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