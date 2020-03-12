YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde koronavirüs önlemlerine yönelik "Üniversitelerde ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine YÖK'ün çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın koronavirüse yönelik üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceği ve alınacak diğer önlemlere ilişkin sorusu üzerine Prof. Dr. Saraç, şunları söyledi: "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Bir iki üniversitemiz tatil ilan etti. Biz bunları yanlış buluyoruz. O zaman Bahçeşihir Üniversitesi veya Boğaziçi Üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa doğru gidiyor. Bu iş başladığında 'Bizim çoğumuz yurt dışında tıp eğitimi alıyor. Virüs nedeniyle İstanbul'daki bir üniversiteye yatay geçiş istiyoruz' talebiyle karşılaştık. Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor. Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki merciinin yani develetin bu kararı alması lazım."