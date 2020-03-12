YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz

7 saat önce

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde koronavirüs önlemlerine yönelik "Üniversitelerde ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz.

YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz, System.String[]

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde koronavirüs önlemlerine yönelik "Üniversitelerde ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine YÖK'ün çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın koronavirüse yönelik üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceği ve alınacak diğer önlemlere ilişkin  sorusu üzerine Prof. Dr. Saraç, şunları söyledi: "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Bir iki üniversitemiz tatil ilan etti. Biz bunları yanlış buluyoruz. O zaman Bahçeşihir Üniversitesi veya Boğaziçi Üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa doğru gidiyor. Bu iş başladığında 'Bizim çoğumuz yurt dışında tıp eğitimi alıyor. Virüs nedeniyle İstanbul'daki bir üniversiteye yatay geçiş istiyoruz' talebiyle karşılaştık. Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor. Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki merciinin yani develetin bu kararı alması lazım."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Yıldırım Kaya, Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:27 Beyoğlu'nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı
20:27 Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine...
20:26 Trabzon'da koronavirüs önlemi, Ordu'da "fırsatçılık" denetimi
20:25 - Senegal Havalimanında Korona Virüsü Önlemleri Arttırılıyor
20:25 YÖK'ten üniversiteler için korona virüs açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]