Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç milletvekillerine bilgi verdi
Son Dakika Güncel Haber

YÖK Başkanı Saraç milletvekillerine bilgi verdi

2 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimdeki son gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

YÖK Başkanı Saraç milletvekillerine bilgi verdi, System.String[]
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimdeki son gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi.
Başkan Yekta Saraç, bugün YÖK'te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda YÖK'ün yükseköğretim alanında gerçekleştirmek istediği düzenlemeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Saraç, konuyla ilişkin yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Görüşmemizde, yükseköğretimimizdeki son gelişmeler hakkında kendilerini etraflıca bilgilendirdik. Ayrıca gerçekleştirmek istediğimiz düzenlemeler ile ilgili kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Sayın milletvekillerimize toplantıya göstermiş oldukları ilgiden ve katılımlarından dolayı yükseköğretim camiası adına teşekkür ederiz." 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:11 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç milletvekillerine bilgi verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]