YÖK Başkanı Saraç milletvekillerine bilgi verdi
1 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimdeki son gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:17 Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimdeki son gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi.
Başkan Yekta Saraç, bugün YÖK'te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda YÖK'ün yükseköğretim alanında gerçekleştirmek istediği düzenlemeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Saraç, konuyla ilişkin yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Görüşmemizde, yükseköğretimimizdeki son gelişmeler hakkında kendilerini etraflıca bilgilendirdik. Ayrıca gerçekleştirmek istediğimiz düzenlemeler ile ilgili kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Sayın milletvekillerimize toplantıya göstermiş oldukları ilgiden ve katılımlarından dolayı yükseköğretim camiası adına teşekkür ederiz."
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -
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