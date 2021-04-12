YÖK Başkanı Saraç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin senato toplantısına katıldı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin senato toplantısına katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, üniversitenin kurumsal ve akademik çalışmaları ile yürütülecek projelere ilişkin sunum yaptı.

Çiçek, uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar, kazanımlar ve ihtisaslaşma hedefleri ile ilgili bilgi aktararak, YÖK Anadolu Projesi'ne, Üniversitelerinin de ihtisas alanlarıyla katkıda bulunma arzusunu dile getirdi.

YÖK Başkanı Saraç ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin akademik ve kurumsal çalışmalarıyla dikkat çektiğini ve yürüttüğü başarılı çalışmalar ile ülkenin gözde üniversitelerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

Üniversites tarafından yürütülen çalışmaları takdir ettiğini ifade eden Saraç, "Bugün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin değerli senato üyeleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldik. Yararlı bir görüşme oldu. Bu çerçevede Üniversitemizin Rektörünü, yöneticilerini ve personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim." dedi.

Toplantı, Saraç'ın senato üyelerinin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.