YÖK Başkanı Saraç: 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz.

YÖK Başkanı Saraç: 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz. Bu projede kadrolar üniversitelere torba olarak dağıtılmayacak, ilgili üniversitenin bu alanlarda öne çıkan bölümlerinde ilan edilmek üzere ek kadrolar tahsis edilecektir" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yazılı açıklama yaparak, YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşamasını anlattı. Projenin birinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi' kadrolarına yönelik ek izinleri üniversitelere gönderdiklerini kaydederek, ikinci aşamaya geçildiğini bildirdi.

"ÖNCELİKLİ ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ' İSTİHDAMINI BAŞLATIYORUZ' Saraç, "YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşaması ülkemizin kalkınma yolundaki öncelikli olan ve dünyada 'Kritik Teknolojiler' olarak adlandırılan alanlarında, bu sefer öğretim üyesi (dr.,öğretim üyesi, doçent, profesör) atamaları için verilecek olan 'ek' izinlerden oluşacaktır. Üniversitelerimizin bu alanlarda öne çıkan bölümlerine tahsis edilecek olan ek öğretim üyesi kadro ilanları ile 'başarılı bölümler' daha da güçlendirilmek suretiyle ödüllendirilecektir. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız 'YÖK-Gelecek Projesi'nin 1'inci aşaması olan 'Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi' kadrolarına yönelik ek izinleri üniversitelere gönderdik. Birinci aşama sürerken şimdi projemizin ikinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını da başlatıyoruz. Projenin bu aşamasında öncelikli ve özellikli alanlar olarak 'Kritik Teknoloji Alanları' belirlendi. Dünyada 'Kritik Teknoloji' olarak adlandırılan alanlara ilişkin 'etki' ve ülkemiz şatlarında 'yapılabilirlik' analizleri dikkate alınarak kendi içlerinde önceliklendirildi. Daha sonra da belirlenen bu alanlarda üniversitelerin yetkinliğine ilişkin bibliyometrik analizler yapıldı. Başarılı bulunan üniversitelerin bölümleri ile bu kritik alanlar eşleştirildi. Bu çalışmaya TÜBİTAK da destek verdi" dedi.BELİRLENEN ALANLARAçıklamasında belirlenen alanları da sıralayan Saraç, "Buna göre belirlenen alanlar şunlar; Bilgi güvenliği, biyomedikal ekipman, biyoteknolojik ilaç teknolojileri, bulut bilişim, büyük veri ve veri analitiği, enerji depolama, genişbant tekonolojileri, güneş enerjisi, ileri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, kuantum teknolojileri, mikro-nano-optik elektromekanik sistemler, modelleme ve similasyon teknolojileri, motor teknolojileri, nesnelerin interneti, robotik, mekatronik ve otomasyon, rüzgar enerjisi, tarım ve hayvan biyoteknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi. Bu alanların disiplinler arası olması yükseköğretim sistemini, çağın gittiği yöne doğru yönlendirmemizin de habercisidir" ifadelerini kullandı.'BAŞARILI BÖLÜMLER EK KADRO İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK'Başarılı olan bölümlerin ek kadro ile desteklenerek ödüllendirileceğini aktaran Saraç, şunları kaydetti: "Bu projede kadrolar üniversitelere torba olarak dağıtılmayacak, ilgili üniversitenin bu alanlarda öne çıkan bölümlerinde ilan edilmek üzere ek kadrolar tahsis edilecektir. Böylelikle bu bölümler yeni kadrolar ile desteklenip, güçlendirilme ile daha başarılı süreçlere teşvik edilecektir. YÖK kurulduğu tarihten itibaren ilk defa başarılı bölümlerin, merkezi olarak YÖK tarafından görülmesi ve bunlara kadro takviye yapılması söz konusu oluyor. Yeni ve yenilikçi bir girişim olan projenin önemli bir özelliği de yeni YÖK'ün diğer projelerinde olduğu gibi şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği gözetilerek, kurgulanmasıdır. Bu projede sadece ülke için önemli olan kritik teknoloji alanlarında başarılı öğretim üyelerinin bulunduğu bölümlere başarısı dolayısıyla ayrıcalık tanınıyor. Kurgu yapıldıktan ve proje uygulamaya sokulduktan sonra diğer projelerimizde olduğu gibi süreçlerin sürdürülmesi üniversitelere bırakılacak."  '750 EK ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU'YÖK Başkanı Saraç, proje kapsamında yapılacak öğretim üyesi alımında ilk olarak öncelikli kritik teknoloji alanlarının belirlendiğini bildrerek, "Bölümlerin bu alanlara yönelik yetkinlik haritaları çıkarıldı. Buna göre üniversitelere ek kadro dağılımı yapıldı. Bu kapsamda 77 üniversite, 18 kritik teknoloji alanlarında üniversitenin 'mevcut kadroları izinlerine ek olarak' toplamda 750 öğretim üyesi daha alabilecek. En fazla kadroyu sırasıyla Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi alacak. Bu kadrolar üniversitelerin kendilerine verilen genel cari usuldeki kadrolarına ek olacak" dedi.'ÜNİVERSİTELERİN, BÖLÜMLERİN YETKİNLİK HARİTASI ÇIKARILIYOR'Alan bazında belirlenen kritik teknoloji alanlarında üniversite yetkinlik haritası çıkarıldığını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"İlk olarak hacim-nicelik ve kalite-nitelik olarak iki ana başlık belirlendi. Hacmin yüzde 40, kalitenin yüzde 60 oranında etki edeceği bir sistem ile her ikisinin altında ilgili alt göstergeler tespit edildi. Hacim göstergesinde şunlara bakılacak; Dünyadaki akademik birikime katkı, akademik değer oluşturan kritik kitle, odaklanma etkisi. Kalite göstergesinde ise şunlara bakılacak: Akademik yayınların kalitesi, nitelikli akademik yayın üretme, akademisyenlerin verimliliği, sanayiye katkıda bulunacak nitelikte yayın üretme kapasitesi, Türkiye'nin uluslararasılaşmasına katkı, üniversitenin uluslarasılaşmasına katkısı. Her iki ana başlığın alt göstergelerinde de somut çıktıya dayalı formüller kullanıldı. Bu formüllerde yayın sayısı, yayın etkisi, Türkiye'de ve dünyada aldığı atıflar, patentler, uluslararası işbirlikleri gibi faktörler yer almaktadır. YÖK-Gelecek Projesi'nin üçüncü ayağı olan YÖK Akademik Liyakat-Kariyer Platformu da yine bu ay içinde uygulamaya sokulacak."


Öğretim Üyesi, Yekta Saraç, araştırma, Yetkinlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz - Son Dakika

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