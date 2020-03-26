Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi. (3)

Saraç: "(Yeni tip koronavirüs) Bu salgın Çin'de ciddi boyutlara ulaştığından itibaren YÖK olarak dünyada yükseköğretim alanında iyi olan ülkelerin ilgili bakanlıklarının ve sıralamalarda en önde yer alan üniversitelerin salgın karşısındaki açıklamaları ve uygulamaya sokmaya çalıştıkları önerileri mercek altına aldık ve iyi örnek aradık"



"Önerilen tedbirler YÖK olarak uygulamaya koyduklarımızdan farklı değildir"