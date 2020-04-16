YÖK Başkanı Saraç: Ortak Araştırma Merkezi, Türkiye için ilk defa uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: Ortak Araştırma Merkezi, Türkiye için ilk defa uygulanacak - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: Ortak Araştırma Merkezi, Türkiye için ilk defa uygulanacak

6 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kurulu Kanunu'na ilişkin, "Bu noktada da önemli bir adım atılıyor.

YÖK Başkanı Saraç: Ortak Araştırma Merkezi, Türkiye için ilk defa uygulanacak, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kurulu Kanunu'na ilişkin, "Bu noktada da önemli bir adım atılıyor. İlaç, aşı, tohum gibi stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında temayüz etmiş birden daha fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri 'ortak araştırma merkezi' kurulması öngörülmektedir. Bu model Türkiye için ilk defa uygulanacaktır" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i ile yazılı açıklama yaptı.

Yasalaşan kanun teklifinin, 2016 tarihinde YÖK'ün önerileri ile Üretim Reform Paketi içinde yasalaşarak hayata geçen ve kamuoyunun bütününde olumlu karşılanan değişikliklerden sonra yükseköğretim ile ilgili yapısal değişiklikleri barındıran ikinci yasa paketi olduğunu belirten Saraç, radikal değişikliklerin söz konusu olduğunu bildirdi.

'23 BİNİ AŞKIN ÖĞRETİM ELAMANI İÇİN GÜZEL HABERİMİZ VAR'

Saraç, yasa paketinde vakıf üniversiteleri ile ilgili toplumun ve bu üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının beklentisini karşılayan maddelerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde bazı vakıf üniversitelerinin kötü uygulamaları dolayısıyla ticarethane şeklinde algılanmalarına yönelik oluşan bu olumsuz algıyı ortadan kaldırmaya yönelik bazı düzenlemeler de bu pakette yer alıyor. Vakıf üniversitelerinin YÖK kararıyla öğrencilerinin yüzde onunu burslandırdığı malum. Bu oran şimdi yasa güvencesiyle yüzde 15'e çıkarılıyor. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı geçen seneye göre yaklaşık 10 bin daha artacak. Bu, sosyal devlet anlayışı ve vakıf mantığıyla uyuşan ve öğrencilerimizi sevindirecek bir düzenleme. Yine aynı şekilde vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanı için güzel bir haberimiz var. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretin devlet üniversitelerinde çalışan emsallerinden daha düşük olamayacağı şeklinde bir düzenleme de bulunuyor. Diğer taraftan vakıf üniversitelerimizdeki yaklaşık 15 bine yakın öğretim üyeleri de devletteki uygulamayla ilişkilendirilmiş belli bir yıl şartına bağlı olarak yeşil pasaport  alabilecekler. Bu son iki madde uzun zamandır vakıf üniversitelerinde çalışan hocalarımızın beklentisiydi. Şimdi bu da gerçekleşmiş oluyor."

'TÜRKİYE İÇİN İLK DEFA UYGUALANACAK'

Yeni YÖK olarak önem verdikleri bir konunun da Türk yükseköğretim sistemine, birlikte iş yapma modelini kazandırmak olduğunu vurgulayan Saraç, "Bu noktada da önemli bir adım atılıyor. İlaç, aşı, tohum gibi stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında temayüz etmiş birden daha fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri 'ortak araştırma merkezi' kurulması öngörülmektedir. Bu model, Türkiye için ilk defa uygulanacaktır. Bilindiği üzere önümüzde başta aşı, ilaç ve tohum gelmek üzere akademide yapmamız atmamız gereken adımlar var. Her üniversitemiz aynı konularda ayrı ayrı çalışmakta, kamu kaynakları planlı ve hedef odaklı harcanamamakta, ortaya onbinlerce bilimsel araştırma projesi çıkmakta, fakat ülkemiz için  bunların somut çıktıları az olmaktadır. Artık ulusal ölçekte belli bir konuda temayüz eden üniversitelerimizin birlikte iş yapacakları, birden fazla üniversitemizin insan kaynaklarını, laboratuvarlarını, ekipmanlarını birlikte kullanabilecekleri bir modeli Türkiye'ye kazandırıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Yekta Saraç, yasa paketinde doçent adayları için de güzel bir düzenlemenin yer aldığını, doçentlik sınavlarının yılda ikiden fazla yapılmasını engelleyen kısıtlamanın ortadan kalkacağını belirtti. Saraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık doçent adaylarının bekleme süreleri daha da kısalacaktır. Ayrıca doçentlik süreçlerini hızlandırmak maksadıyla dijital imkanlardan yararlanmak da bu yasal düzenleme ile mümkün olacaktır. Başkaca bir düzenleme ile de açıköğretim fakültelerinde gelir fazlası olan miktarın belli bir kısmı doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesine harcanacak. Diğer bir ifade ile önümüzdeki yıl daha fazla öğrencimize ülkemiz için öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz. Bu da doktora yapmak isteyen öğrencilerimiz için güzel bir haber. Meclisimizden geçen yükseköğretim ile ilgili maddeler aslında sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi. Pek çok alanda iyileştirmeler barındırıyor. Bu süreç elbette devam edecek. Bu maddelerin özü, YÖK'ün yetki devri ve paylaşımı sürecinin devam etmesi, Vakıf üniversiteleri ile ilgili toplumun beklentilerinin önemli bir kısmının karşılanması, eğitim öğretimde kalite ile ilgili düzenlemeler, AR-GE ile ilgili düzenlemeler, üniversitelerin ilaç, aşı, tohum, yüksek teknoloji gibi stratejik alanlarda birlikte iş yapma modelini getirmesi, öğretim elamanları ile ilgili iyileştirici düzenlemelerdir."

Saraç, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ANKARA,


Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:59 Kaynak: DHA

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