YÖK Başkanı Saraç: "Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: 'Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi' - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: "Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi"

7 saat önce

Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın salona gelmesi YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın salona gelmesi

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

YÖK Başkanı Saraç: Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi

Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:59 Kaynak: AA

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