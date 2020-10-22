YÖK Başkanı Saraç: "YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak" - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: "YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak"

22.10.2020 09:32

YÖK Başkanı Saraç: "YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A.

YÖK Başkanı Saraç: "YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak"

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "26 Ekim 2020 tarihinden itibaren YÖK Sanal Laboratuvar uygulaması ilk aşamada Dijital Dönüşüm Projesinde yer alan 18 üniversitemizin Fen ve Mühendislik Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'YÖK Sanal Laboratuvar Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına 18 üniversitenin rektörü de katıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılma özelliği gösteren Covid-19 pandemisi dolayısıyla Mart ayında uzaktan öğretime geçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Saraç, bu süreçten itibaren laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin çözümler aranmaya başlandığının altını çizdi.

Bu süreçte YÖK tarafından hazırlanan proje ile laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu iki laboratuvar dersi; genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri, belirlendi.

YÖK'ün TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiği proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri sanal laboratuvar aracılığıyla 26 Ekim Pazartesi günü itibariyle ilk etapta dijital dönüşüm projesinde yer alan üniversitelerin de bulunduğu 18 üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğretim gören yaklaşık 15 bin öğrencinin faydalanması planlanıyor.

Prof. Dr. Saraç, 'YÖK Sanal Laboratuvar Projesi'nin pandemi dönemiyle sınırlı kalmayacağına değinerek, üniversite sayının da artacağını aktardı. Saraç, "Bildiğiniz üzere, küresel salgın nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında üniversitelerimizde uzaktan öğretim geçilmesiyle birlikte laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin çözümler aranmaya başlandı. Bu salgın ortaya çıkmadan önce başlattığımız 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamında uygulamaya koyduğumuz icraatlarımızın bu dönemde bizlere önemli katkıları olduğunu burada söylemeliyim. Yine bu bağlamda değerlendirilebilecek olan 'YÖK Sanal Laboratuvar Projesi' de Haziran ayı başında olgunlaştı" diye konuştu.

YÖK'ün, yükseköğretime bakışını biçimlendiren ana kavramların olduğuna değinen Saraç, bunlardan birisinin sürekli iyileşme yönünde atılan adımlar olduğunu söyledi. İlk aşamada laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu Genel Kimya ve Genel Fizik laboratuvar derslerinin verileceğini aktaran Saraç, projeyle ilgili detayları da paylaştı. Saraç, "YÖK'ün koordinasyonundaki bu projede 11 farklı üniversiteden akademisyenler ve uzmanlar görev aldı. Geçtiğimiz günlerde de YÖK Sanal Laboratuvarına dahil üniversitelerin operatörlerine ve dersleri verecek öğretim üyelerine eğitim verildi. Önümüzdeki pazartesi günü yani 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren YÖK Sanal Laboratuvar uygulaması ilk aşamada Dijital Dönüşüm Projesinde yer alan 18 üniversitemizin Fen ve Mühendislik Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacaktır. Bugün bu salonda bu projeye dahil olup öğrencileri YÖK Sanal Laboratuvarından istifade edecek olan üniversitelerimizin rektör hocaları bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemden itibaren tedrici olarak üniversite sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi.

Sisteme girişlerin e-devlet üzerinden gerçekleştirileceğine değinen Saraç, operatörlerin sisteme e-devlet üzerinden giriş yapma konusunda yetkilendirildiğini söyledi. Projenin kendisi kadar ortaya konuluşunun da değerli olduğunu dile getiren Saraç, "Bu proje maalesef artık günümüzde sık görülmeyen birlikte iş yapma modelinin de güzel bir örneğini sunuyor. YÖK'ün bu projesinin hayata geçmesi için TÜBİTAK büyük bir katkı verdi. Diğer taraftan da farklı üniversitelerden 24 akademisyen de bu projede görev aldı. Bu hocalarımızın katkılarındaki motivasyonları ise sadece mesleklerine verdikleri önemliydi. Diğer bir ifade ile akademide hala idealist hocalarımızın da bulunduğunu gösterdiler. Projeye katkı sağlayan gerek TÜBİTAK'a ve uzmanlarına gerekse değerli hocalarımıza teşekkür eder bu projenin hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

YÖK'ün yakın tarihte yeni projeleri de hayata geçireceğine dair sinyaller veren Saraç, "YÖK Kariyer Liyakat Projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeni YÖK olarak, yeni ve yenilikçi girişimlerimizi sürdürüyor, sürekli eylem, daimi tekamül içinde teoriyi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın açılış konuşmasının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 'YÖK Sanal Laboratuvar Projesi' yürütücüsü Prof. Dr. Naci Gündoğan, proje hakkında sunum gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Saraç: YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak

Yekta Saraç, Dönüşüm, Mart, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: 'YÖK Sanal Laboratuvar projesi yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak' - Son Dakika


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