YÖK Başkanı Saraç'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yükseköğretim Kurulu Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
Başkanı M. A. Yekta Saraç
, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA
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