Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
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YÖK Başkanı Saraç'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

6 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

YÖK Başkanı Saraç'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA
Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
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