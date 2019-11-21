Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Times Higher Education (THE) üniversite sıralama sisteminin alan sıralamasında tıp ve sağlık alanında ilk 500'e giren Hacettepe, İstanbul ve Koç üniversitelerini kutladı.

YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Times Higher Education (THE) üniversite sıralama sisteminin alan sıralamasında tıp ve sağlık alanında ilk 500'e giren Hacettepe, İstanbul ve Koç üniversitelerini kutladı.

Saraç, Twitter'dan, THE tarafından yapılan dünya bilim alanı sıralamasında tıp ve sağlık alanında yer alan toplam 775 üniversite içerisinde Türkiye'den ilk 500'de 3, toplamda 22 üniversitenin yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Geleceğe daha güvenle bakıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tıp ve sağlık alanında ilk 500'e giren Hacettepe, İstanbul ve Koç üniversitelerini tebrik eden Saraç, "Tıp eğitimi alanındaki başarılarımızın yabancı üniversite sıralama kuruluşları tarafından da açıklanması, Türk yükseköğretimi açısından gurur verici." paylaşımında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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