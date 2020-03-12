YÖK Başkanı Saraç'tan "tatil" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika YÖK Başkanı Saraç'tan 'tatil' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç'tan "tatil" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil tartışmalarına ilişkin, "Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor.

YÖK Başkanı Saraç'tan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil tartışmalarına ilişkin, "Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz." dedi.

Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplantısında, koronavirüs nedeniyle yapılan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saraç, koronavirüs ile ilgili dün İstanbul ve Ankara'daki üniversite rektörleri, en fazla yabancı uyruklu öğrencisi olan üniversitelerin rektörleri ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptıklarını anımsattı.

Birkaç üniversitenin tatil ilan ettiğini ancak bunu yanlış bulduklarını belirten Saraç, "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Biz bunları yanlış buluyoruz. Bahçeşehir veya Boğaziçi üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa da doğru gidiyor." diye konuştu.

Yekta Saraç, yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için İstanbul'daki bir üniversiteye geçiş talebiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalıklara cevap verme noktasında ilköğretim öğrencileriyle belli bir yaştaki üniversite öğrencisinin durumunun çok farklı olduğuna işaret eden Saraç, okulların tatil edilmesi beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki mercinin yani devletin bu kararı alması lazım."

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK Başkanı Saraç'tan "tatil" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]