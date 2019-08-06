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YÖK Başkanı Saraç'tan YKS değerlendirmesi

40 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bu yıl doluluk oranlarında önemli bir artış, boş kontenjanlarda ise azalma olduğuna dikkati çekti.

YÖK Başkanı Saraç'tan YKS değerlendirmesi, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bu yıl doluluk oranlarında önemli bir artış, boş kontenjanlarda ise azalma olduğuna dikkati çekti.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ikincisi yapılan YKS'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporun yayımlandığını anımsattı.
YÖK Başkanı Saraç, "Doluluk oranlarında, 2018 yılı ile kıyaslandığında önemli oranda artış olmuş, boş kontenjanlarda ise önemli bir azalma gerçekleşmiştir. Bu durum, yükseköğretim sistemimiz için sevindirici bir gelişmedir. YÖK olarak yükseköğretimde önceliğimiz her zaman kalite olacaktır. Bu sonuçlar, bu istikamette daha kararlı ve cesaretli adımlar atmamıza imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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