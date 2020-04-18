YÖK Başkanı Saraç, tıp fakültesi dekanlarıyla koronavirüs sürecini görüştü - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tıp fakültesi dekanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini görüştü.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı'na ilişkin, "Özellikle Türkiye'de yeni koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler çerçevesinde tıp fakültelerinde sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu ele aldığımız, çok faydalı bir Tıp Dekanları Toplantısı oldu. Bu süreçte dekanlarımızla sık sık bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.