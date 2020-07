YÖK Başkanı Saraç: Tüm derslerin yüzde 90'ı uzaktan eğitimle verildi - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan üniversitelerdeki uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin, "Tüm derslerin yüzde 90,1'i uzaktan eğitim ile verilebilmiştir. Genel olarak bakıldığında ve dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, tüm yaşanan zorluklara rağmen bu oranlar bir başarıyı göstermektedir" dedi.

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

'GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ'Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil. YÖK Başkanı olarak, verebileceğim en doğru ve sağlıklı bilgi, üniversitelerimizin bulundukları bölgelerin, şehirlerin coğrafi ve yerel özelliklerini de dikkate alarak Covid-19 krizinin dinamiklerinin devam etmesi halinde gelecek eğitim yılı için her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmakta olduklarıdır" dedi.'DİLEĞİMİZ BİR AN ÖNCE YÜZ YÜZE EĞİTİM'YÖK olarak, bu alanda rektörler ve ilgili kurullar ile tartışarak aldıkları ve neredeyse her hafta yeniden gözden geçirdikleri çerçeve yasalar ve yönetmelikleri üniversitelere gönderdiklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, yeni eğitim yılı konusunda, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz. Tabii ki dileğimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmektir. Ancak Covid-19 pandemisindeki güncel verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek dünyanın pek çok ülkesinde, uzaktan eğitimin gelecek eğitim yılında da devam edebileceğini gözlemlemekteyiz" mesajını verdi.'663 BİN 808 DERS UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ'YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Covid-19 salgını nedeniyle kapılarını kapatan üniversitelerde bahar döneminde verilen uzaktan eğitim ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Üniversitelerimizin fiziki olarak kapalı olduğu 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, bahar döneminde yükseköğretim kurumlarında örgün olarak açılması gereken 736 bin 341 ders sayısı uzaktan eğitim ile 663 bin 808 olarak gerçekleşmiş, yani tüm derslerin yüzde 90,1'i uzaktan eğitim ile verilebilmiştir. Bu oran sosyal bilimlerde yüzde 91, fen bilimlerinde yüzde 78, mühendislik bilimlerinde yüzde 77, sağlık bilimlerinde ise yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında ve dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, tüm yaşanan zorluklara rağmen bu oranlar bir başarıyı göstermektedir."

Üniversitelerde yeni eğitim yılında da uzaktan eğitimin ön planda olabileceğinin sinyalini veren Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ağır salgın dönemi, bu ciddi kriz, bu zor günler, dijital öğrenmenin en azından bir süre daha alternatif olmaktan daha da öte bir anlayış ile kullanılacağını bize göstermektedir. Dijital teknolojilerin neden olduğu bu değişimler, yükseköğretimde yeni mesleklerin de önünü açıyor. Nesnelerin interneti, robot teknolojileri, dijital pazarlama, makine öğrenmesi gibi meslekler lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yoğun ilgi görüyor. Bu alandaki yeni teknolojilerin desteklenmesini, ağ yönetimi, siber güvenlik, canlı video eğitimleri ve bütün bu kavramlara entegre olmayı yükseköğretimde teşvik etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.