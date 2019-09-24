YÖK Başkanı Saraç, "uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı"
1 saat önce
YÖK Başkanı Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
YÖK Başkanı Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı" dedi.
(İHA)
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