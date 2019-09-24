Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç, "uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı"
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YÖK Başkanı Saraç, "uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı"

1 saat önce

YÖK Başkanı Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı" dedi.

YÖK Başkanı Saraç,

YÖK Başkanı Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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