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YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.
YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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