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YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için...
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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