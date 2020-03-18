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YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi...
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz.
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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