Son Dakika › Güncel › YÖK Başkanı Saraç: 'Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve... - Son Dakika
YÖK Başkanı Saraç: "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve...
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç: "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.
YÖK Başkanı Saraç: "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Son Dakika Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor