YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Saraç: '(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta... - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta...

6 saat önce

YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır.

YÖK Başkanı Saraç:

YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır."

23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:02 Kaynak: AA

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