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YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta...
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır.
YÖK Başkanı Saraç: "(Uzaktan eğitim) Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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