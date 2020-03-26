YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. - Son Dakika

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YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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