Son Dakika › Güncel › YÖK Başkanı Saraç: 'YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırdık' - Son Dakika
YÖK Başkanı Saraç: "YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırdık"
6 saat önce
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi. (2)
YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Saraç: "(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek."
YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:33 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı