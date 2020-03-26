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YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede...
6 saat önce
YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.
YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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