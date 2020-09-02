YÖK Başkanı Saraç: "Yüksek öğretimin içinde bulunulan şartlarda devamı için her türlü tedbiri almak... - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç: "Yüksek öğretimin içinde bulunulan şartlarda devamı için her türlü tedbiri almak...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın gelişi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın gelişi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
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