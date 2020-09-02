YÖK Başkanı Saraç: "Yüksek öğretimin içinde bulunulan şartlarda devamı için her türlü tedbiri almak... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın gelişi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

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