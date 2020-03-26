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YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 25-26 Temmuz'da yapılacak
7 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart'ta devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verdiğini anımsattı. Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:47
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