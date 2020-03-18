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YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital...
7 saat önce
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" -"Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek" YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde...
YÖK Başkanı Yekta Saraç: " 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak"
-"Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek"
ANKARA - YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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