YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Yekta Saraç: '23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital... - Son Dakika

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital...

7 saat önce

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" -"Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek" YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde...

YÖK Başkanı Yekta Saraç: " 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak"

-"Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek"

ANKARA - YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç: 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital...

Yekta Saraç, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:07 Kaynak: İHA

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