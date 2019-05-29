Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı: YKS'ye ilişkin sistem değişikliği gündemimizde yok
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YÖK Başkanı: YKS'ye ilişkin sistem değişikliği gündemimizde yok

1 saat önce

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.

YÖK Başkanı: YKS'ye ilişkin sistem değişikliği gündemimizde yok, System.String[]
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:18 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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