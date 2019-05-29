YÖK Başkanı: YKS'ye ilişkin sistem değişikliği gündemimizde yok
1 saat önce
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:18
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