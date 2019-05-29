YÖK Başkanından atama belgesini aldı
1 saat önce
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığındaki yeni atanan rektörlerle yapılan toplantıya katıldı.
Düzce Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:28 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
'ın başkanlığındaki yeni atanan rektörlerle yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a rektörlük atama belgesi takdim edildi.
YÖK Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yeni atanan rektörler, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile bir araya geldi. Toplantıda üniversitelerin genel durumları, eğitim-öğretim faaliyetleri, hedefleri ve projeleri gibi birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Üniversitesi'nin 2019-2023 dönemi Rektörü olarak tekrar atanan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a rektörlük atama belgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından takdim edildi. - DÜZCE
Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu
YÖK Başkanı'ndan üniversiteye giriş sistemi ile ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez