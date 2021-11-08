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YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi - Son Dakika

YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi

08.11.2021 13:10

YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: "Eğitim, istihdam ilişkisini geliştirmek için daha fazla gayret sarf edeceğiz" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: "Eğitim, istihdam ilişkisini geliştirmek için daha fazla gayret sarf edeceğiz"

BURSA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, BTSO tarafından düzenlenen 'Bursa İş Dünyası Buluşması' programına katıldı. Özvar, "YÖK olarak eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi işbirliklerini arttırmak için yeni modeller geliştirmeye siz paydaşlarımızın desteği ile önümüzdeki dönemde daha fazla gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Bursa İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay da selamlama konuşmasında eğitime yaptıkları yatırımlara değindi. BTSO'nun bugüne kadar eğitime 600 milyon liralık yatırım yaptığını ifade eden Burkay, "15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi ile BTSO Eğitim Vadisi olmak üzere iki önemli mesleki eğitim kampüsü kazandırdık" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi rektörleri de kısa birer konuşma yaptıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, da eğitime verdikleri desteklerden söz etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün modern şehirlerin ekonomik sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi bu gelişmenin de sürdürülebilir olması kamu ve özel sektör ile üniversitelerin eş güdüm dahilinde yakın ve samimi iş birliği sayesinde mümkün olabilmektedir. Üniversite sanayi işbirliği, üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile sanayinin deneyimi ve finansal gücünü birleştirerek gerçekleştirilen kurumsallaştırılmış ortak adı olarak ifade edilmektedir. Üniversiteler bir yandan yenilikçi teknolojinin gelişmesine öncülük ederken, diğer yandan da bilimsel birikimin oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının nitelikli akademisyenleri bulundukları bölge ve ülke için büyük bir entelektüel sermaye oluşturmaktadır. Çalışmaları kimi zaman yeterince değerlendirilmeyen bu akademisyenlerin sanayinin teknolojik dinamosu olarak tasarım ve üretim süreçlerine dahil edilmesi fevkalade elzem bir konudur" dedi.

"Geçtiğimiz yıl YÖK tarafından geleceğin meslekleri çalışması kapsamında Ankara'da üniversite ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bir günlük çalıştay düzenlemiş ve pek çok alanda ön lisans, lisans ve lisans üstü programlar açılmıştır" diyerek sözlerini sürdüren Özvar, " Mesleki eğitime özellikle meslek yüksek okullarında veya uygulamalı alanlarda devam eden öğrencilerin mesleki niteliklerini geliştirmeleri için devlet yüksek öğretim kurumları ve lisans düzeyinde fen ve mühendislik programlarıyla sınırlı olmak üzere öğrenimlerinin son yılında bir yarı yılı özel sektör işletmeleri, teknoparklar, araştırma alt yapıları, ar-ge merkezleri ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim olarak tamamlayanlara bu süre içerisinde destek sağlanmakta, ayrıca sektörün ihtiyaçlarına binaen YÖK tarafından organize sanayi bölgelerinde meslek yüksek okulu açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirecektir diye umut ediyorum" diye konuştu.

İstihdamı arttırmaya yönelik üniversite öğrencilerinin sektörü tanımaları iş hayatına uyum sağlamaları ve mesleki tecrübe edinmeleri ve gerçek hizmet, üretim ortamlarında yetişmelerini temin etmek amacıyla geçtiğimiz birkaç ay içerisinde 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğini' çıkartılmış olduğunu hatırlatan Özvar, "YÖK olarak eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi işbirliklerini arttırmak için yeni modeller geliştirmeye siz paydaşlarımızın desteği ile önümüzdeki dönemde daha fazla gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim." İfadelerini kullandı.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi
YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi
YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi
YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi

Erol Özvar, Üniversite, İstihdam, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanlığı öncülüğünde üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi - Son Dakika


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