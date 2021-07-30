YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar atandı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, görev süresi dolan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Yapılan atamanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6'ncı maddesinin C fıkrası gereğince yapıldığı belirtildi. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,