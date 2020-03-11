YÖK, bazı rektörleri "koronavirüs" gündemiyle toplantıya çağırdı - Son Dakika
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YÖK, bazı rektörleri "koronavirüs" gündemiyle toplantıya çağırdı

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak.

YÖK, bazı rektörleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün saat 18.00'de YÖK'te "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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