YÖK, bazı vakıf üniversitelerinin akademik personeline yeterli ücret artışı vermediğini tespit etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetlere yönelik başlattığı incelemede, söz konusu üniversitelerin akademik personele ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediğini tespit etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin, maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetlerin yanı sıra akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. 32 gün süren konusu incelemeler Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlandı.

İnceleme sonucunda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı tespit edildi.

(Mustafa Cenik - İHA)