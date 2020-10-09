YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için bugünden itibaren 23 Ekim'e kadar başvuru alınacak.

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 23 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.