Yok böyle bir ev...Tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Yok böyle bir ev...Tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor

15.02.2021 17:02
Yok böyle bir ev...Tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Bursa'da duyarlı bir hayvansever sokaklardan topladığı 250 kediye annelik yapıyor.

Bursa'da duyarlı bir hayvansever sokaklardan topladığı 250 kediye annelik yapıyor. Evdeki kediler ise gözleri görmeyen bir köpeğe sahip çıkınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Çocukluğundan itibaren hayvanlara karşı büyük bir ilgi duyan Mefaret Özmez, 20 yıl önce hayvan barınma evi kurdu. Kurduğu barınma evine sokaklarda aç kalan kedileri toplayan hayvansever bugün 250 kediye annelik yapıyor. Kedilere gözü gibi bakan hayvansever kadını kediler de çok sevip biran olsun yanından ayrılmıyor.

Özmez eve girdiğinde 250 kedi etrafını sararak sevgi gösterisinde buluyor. O da kedileri tek tek severek onlara sevgisini gösteriyor. Evde "kedilerle köpekler anlaşamaz" tezini yıkan bir manzara da ortaya çıkıyor. Gözleri görmeyen bir köpek 250 kedinin içinde dostça bir yaşam sürüyor.

Kediler kendileriyle yaşayan gözleri görmeyen köpeğe sahip çıkıyor. Özmez, barınaktaki hayvanlara bakımında yardımcı olması için yanında maaşını cebinden ödediği bir görevliyi çalıştırıyor. Tüm emekli maaşını ve dükkan kiralarını hayvanların bakımı için harcayan hayvansever kadına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hayvanseverler de yardımda bulunuyor. Mama ihtiyacı duyan barınak gelecek yardımları bekliyor.

20 yıldır barınakta kedilerin bakımını üstlendiğini ifade eden Mefaret Özmez, "Hayvan sevgisi bende çocukluktan itibaren var. İlk başlarda bir dernek kurdum. Bunu ilerletip kocaman bir barınak sahibi oldum. 20 yıldır bu barınağa sahip çıkıyorum. Barınakta çok fazla hayvan var. 250 kediye annelik yapıyorum. Bu kedilerin hepsini sokaktan toplayıp buraya getirdim. Biz evden asla kedi almıyoruz. Sokakta vatandaşın bulup getirdiği hasta ve hamile sokak kedilerini alıp bakımını yapıyoruz. Barınakta veterinerlerimiz var, tedavilerini oluyorlar. Burada bulunan bütün kedilere kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Ben haftanın 7 günü buradayım. Bana tatil ve izin yok. Burada bulunan hayvanların bakım ve mama ihtiyacını karşılamak için tüm emekli maaşımı ve dükkan kiralarını veriyorum. Bunlar tek başına olacak işler değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hayvanseverlerin büyük desteği var. En çok ihtiyacımız olan şey kedi maması. Gelecek mama desteklerini bekliyoruz. Burada bir çalışan arkadaşımız var, onun da maaşını ben cebimden ödüyorum. Burası benim hayatım. 20 yıldır ben bu hayvanlarla ilgileniyorum" dedi. - BURSA

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yok böyle bir ev...Tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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