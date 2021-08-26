Yok böyle bir şans! ABD'li kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolar kazandı

Türkiye'de bir ilk! Dönere öyle bir işlem yaptı ki yemeye kıyamazsın

Koronavirüs salgınında milyonlarca kişi uzun bir süre aşı bekledi. Ancak bir o kadar da aşı karşıtı bulunuyordu. Aşı karşıtlığının önüne geçmek için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke teşvik kampanyaları başlattı.

AŞI YAPTIRANLAR İÇİN PİYANGO ÇEKİLİŞİ

ABD'nin Michigan eyaletinde aşı yaptıranlar arasında bir piyango çekilişi düzenlendi. Aşı olan kişilere bir bilet verilmiş ve şanslı kişiye para ödülü verileceği duyurulmuştu.

2 MİLYON DOLAR KAZANDI

Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu. Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.

9 ÇOCUĞA 55 BİN DOLARLIK ÜNİVERSİTE DESTEĞİ VERİLDİ

Piyangoda başka talihliler de oldu.Çekilişle 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.