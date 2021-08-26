Yok böyle bir şans! ABD'li kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolar kazandı

Koronavirüs salgınında milyonlarca kişi uzun bir süre aşı bekledi. Ancak bir o kadar da aşı karşıtı bulunuyordu. Aşı karşıtlığının önüne geçmek için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke teşvik kampanyaları başlattı.
ABD'nin Michigan eyaletinde aşı yaptıranlar arasında bir piyango çekilişi düzenlendi. Aşı olan kişilere bir bilet verilmiş ve şanslı kişiye para ödülü verileceği duyurulmuştu.
Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu. Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.
Piyangoda başka talihliler de oldu.Çekilişle 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.
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