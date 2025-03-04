Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika
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Emlak

Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı

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Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan kiralık dairenin 2 ay içindeki fiyat değişimi sosyal medyada gündem oldu. 2 Ocak itibarıyla ilk ilanı yayınlanan 3+1 dairenin 19 bin 500 TL'den 34 bin liraya yükseldiği görülürken, fiyat değişimine ait görseli paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.

04.03.2025 13:31
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Yeni yılla birlikte başlayan zam furyası hız kesmeden devam ederken Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan dairenin fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü.

2 AY İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYAT ARTIŞI

Asansörlü 3+1 bir dairenin 2 Ocak 2025 itibarıyla yayımlanan ilanında fiyatı 19 bin 500 olarak görülürken yalnızca 2 ay içindeki yükselişi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

"Lüx yapılı" olarak ilana çıkılan dairenin yalnızca günler içinde 34 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. Süreç içindeki fiyat değişimini gören kullanıcılar ilanı paylaşarak son dönemde çığırından çıkan kira fiyatlarına tepki gösterdi.

Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı

Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YUSUF YUSUF:
    Manipulasyon ? Savcılik ? Arkadaş savcılık önce devlete ev sahibinden alıp kıraciya verdiği 2 yilın hesabını bir sorsun hele.Dünyada yok böyle birsey sen gel benim malımı gasbet sonra düdük çal.3 bine 5 bine otururken sesiniz çıkmiyordu şimdi ne oldu.Evi tutarken yalvar yakar sonra kira zammina gelince ahkam kes. Ya git ev al yada burda masal okuma. Şu an ankarada o fiyada 2 1 daire bile yok. 12 45 Yanıtla
    erkan zengin:
    yalaklık yapmayın 4 0
  • Ramazan Katırcı:
    Savcılık resen sorusturma açmasi gerek diye düşünüyorum. manipülasyon yapmaktan 39 7 Yanıtla
  • murat olguner:
    Yusuf Yusuf kese dolu sanırım böyle konuştuğuna göre 22 bin maaş al 34 e bı otur kirada görelim ahkam kesmeyi 23 1 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Devlet böyle durumlarda çağıracak aç gözlüyü şöyle okkalı bi ceza yazacak ki kimse bi daha cesaret dahi edemeyecek. Bu resmen kepazeliğin nirvanasi yazıklar olsun .. 11 3 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    Yusuf Yusuf harbiden Yusuf yusufsun ya 11 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Devlet bu ise el atmadikca daha cok artar.yuzde 15-20 zam ver memura isciye emekliye ama kiralarda yuzde 53 zam ne guzel memleket 8 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika
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