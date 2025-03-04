Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı

YUSUF YUSUF:

Manipulasyon ? Savcılik ? Arkadaş savcılık önce devlete ev sahibinden alıp kıraciya verdiği 2 yilın hesabını bir sorsun hele.Dünyada yok böyle birsey sen gel benim malımı gasbet sonra düdük çal.3 bine 5 bine otururken sesiniz çıkmiyordu şimdi ne oldu.Evi tutarken yalvar yakar sonra kira zammina gelince ahkam kes. Ya git ev al yada burda masal okuma. Şu an ankarada o fiyada 2 1 daire bile yok.

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