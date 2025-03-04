Yeni yılla birlikte başlayan zam furyası hız kesmeden devam ederken Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan dairenin fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü.
Asansörlü 3+1 bir dairenin 2 Ocak 2025 itibarıyla yayımlanan ilanında fiyatı 19 bin 500 olarak görülürken yalnızca 2 ay içindeki yükselişi ise dikkatlerden kaçmadı.
"Lüx yapılı" olarak ilana çıkılan dairenin yalnızca günler içinde 34 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. Süreç içindeki fiyat değişimini gören kullanıcılar ilanı paylaşarak son dönemde çığırından çıkan kira fiyatlarına tepki gösterdi.
Son Dakika › Emlak › Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika
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