Yok böyle gelin adayı - Son Dakika
Üye Girişi

Yok böyle gelin adayı

21.12.2021 10:04

Bursa'da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde evlenme teklif etti.

Bursa'da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde evlenme teklif etti. Gelin adayının diz çöküp evlenme teklifi yaparken çekilen görüntüleri büyük beğeni topladı. Medeni cesaretiyle yok böyle gelin dedirten Nilay Bay, "Genç kızlara tavsiyem böyle bir evllik teklifi hayalleri varsa hiç beklemesinler kendileri teklif etsinler" dedi.

Bursa'da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, bir servis şirketinde genel müdürlük yapan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile 6 öy önce tanıştı. Sarı'yı tanıyınca kafasındaki evlilik hakkındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulan Nilay Bay, kendisi gibi fanatik Galatasaray taraftarı olan erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planladı. Bunun üzerine bir kaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı. Daha sonra internet üzerinden bir uygulamadan organizasyon şirketleri ile görüşen Bay, erkek arkadaşına denizin ortasında tekne üzerinde evlilik teklifi etmeye karar verdi. Organizasyon şirketini arayıp günü kararlaştıran Bay, daha sonra takacakları yüzükleri seçip sürpriz gününü beklemeye başladı.

Erkek arkadaşının tekneye çıkana kadar Mudanya'ya bir aile yemeğine gideceğini zannettiğini anlatan gelin adayı Nilay Bay, "Tekneye binince de yemek yiyeceğimizi düşündü. Evlenme teklifinden haberi yoktu. Önünde diz çöküp yüzüğü uzattığımda çok şaşırdı ve bir o kadar da mutlu oldu. Aslında kimin evlilik teklif ettiği hiç önemli değil. Evlenmek isteyen genç kızlara tavsiyem böyle bir evlilik teklifi hayal ediyorlarsa kendileri organize edip kendileri teklif etsinler. İşi karşı tarafa bırakmasınlar. Dünyanın güçlü ve cesur kadınlara ihtiyacı var. Her genç kız hayalini kendisi gerçekleştirebilir. Başkasına ihtiyaç yok. Ben genç kızlık hayalimi gerçekleştirdim. Bunu yaparken de en büyük destekçim ailem oldu her zaman" dedi.

Hayatının sürprizini yaşadığın anlatan Muratcan Sarı ise, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O an çok mutlu oldum. Nilay bana birlikte yemek yemek için teklifte bulundu. Bununla karşılaşacağımı hiç tahmin edemedim. Yemekten sonra fotoğraf çektirmek için teknenin ön tarafına geçtik. Nilay diz çöktü, neye uğradığımı şaşırdım. Benimle evlenir misin? diye sorunca evet dedim. Bence bu bizim için özel bir andı. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı olarak kalacak" diye konuştu.

(Uğur Uslubaş/ İHA)

Yok böyle gelin adayı
Yok böyle gelin adayı
Yok böyle gelin adayı
Yok böyle gelin adayı
Yok böyle gelin adayı
Yok böyle gelin adayı
Yok böyle gelin adayı

YORUMLAR
500
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

Yemek Tarifi, Galatasaray, Evlilik, Bursa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yok böyle gelin adayı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yok böyle gelin adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement